ФСБ расследует хищения оружия на Донбассе и его контрабанду в РФ

Руководство РФ проводит масштабные мероприятия по недопущению вооружения оппозиционных сил и запрещенных на территории России общественно-политических движений и организаций.

Так, по данным Главного управления разведки Минобороны Украины, ФСБ РФ расследует факты хищения со складов (баз хранения) РАО ВС РФ оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ, которые согласно документам якобы были отправлены в 1 (Донецк) и 2 (Луганск) АК ВС РФ.

В то же время командованием российских войск на временно оккупированной территории Донецкой и Луганской областей под контролем ФСБ РФ начато проведение комплексных мероприятий по выявлению и пресечению каналов контрабанды оружия и боеприпасов на территорию РФ, организованных российскими военнослужащими и представителями спецслужб.

В соединениях и частях 1, 2 АК начали работу специальные комиссии РАО ВС РФ, в состав которых включены сотрудники ФСБ РФ.

«Комиссиями выявлены многочисленные нарушения учета и хранения оружия и боеприпасов, а также факты сокрытия неучтенного вооружения в подразделениях 9 отдельного штурмового мотострелкового полка морской пехоты (Новоазовск), 11 отдельного мотострелкового полка (Донецк), 3 отдельной мотострелковой бригады (Горловка) 1 АК, 6 отдельного мотострелкового полка (Кадиевка), 4 (Алчевск) и 7 (Брянка) отдельных мотострелковых бригад 2 АК», - заявили в ГУР.