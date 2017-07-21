В Луганской области из-за грозы частично обесточены 16 населенных пунктов

29 июля непогода добралась и до Луганщины - гроза, дожди и бури наделали беды во многих населенных пунктах области. Вследствии неблагоприятных погодных условий, ночью 29 июля, на территории Луганской области по состоянию на 8:00 утра отключены три воздушные линии электропередачи 35 кВ ООО «Луганское энергетическое объединение».

Без напряжения остаются:

Лисичанский РЭС: 19 трансформаторных подстанций (ТП) - 1016 абонентов. Частично обесточены 4 населенных пункта, 1 - полностью (пгт Волчеяровка).

Северодонецкий РЭС: 17 ТП - 863 абонента. Частично обесточены 2 населенных пункта.

Сватовский РЭС: 17 ТП - 524 абоненты, 38 юридических лиц. Частично обесточены 3 населенных пункта.

Рубежанский РЭС 6 ТП - 1026 абонентов. Частично обесточены 1 населенный пункт.

Новопсковский РЭС: 25 ТП - 363 абонента. Частично обесточены 6 населенных пунктов.

Всего по области непогода вывела из строя 84 подстанции, которые обеспечивают электроснабжение для 3792 абонентов, полностью обесточен один населенный пункт, частично - 16 населенных пунктов.