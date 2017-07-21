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Без света в Украине остались 339 населенных пунктов

Сегодня, 10:29 citynews.net.ua | Напечатать

В результате непогоды 28-29 июля произошло обесточивание 339 населенных пунктов в восьми областях Украины.

На территории Днепропетровской, Донецкой, Луганской и Черкасской, областей результате осложнения погодных условий (дождь, гроза, порывы ветра) погиб 1 человек, по предварительным данным, повалилось 38 деревьев, частично повреждены 108 кровель жилых домов, 12 хозяйственных зданий и 2 общеобразовательных школ, упали 5 электроопор.

Как сообщает пресс-служба ГСЧС, 28-29 июля в результате осложнения погодных условий (дождь, гроза, порывы ветра), из-за срабатывания системы защиты линий электропередач произошло обесточивание 339 населенных пунктов в 8 областях, а именно: Полтавская - 96 н.п., Черниговская - 63 н.п ., Киевская - 56 н.п., Черкасская - 53 н.п., Житомирская - 29 н.п., Сумская - 21 н.п., Днепропетровская - 19 н.п., и Кировоградская - 2 н.п.

На территории Днепропетровской, Донецкой, Луганской и Черкасской, областей результате осложнения погодных условий (дождь, гроза, порывы ветра) погиб 1 человек, по предварительным данным, повалилось 38 деревьев, частично повреждены 108 кровель жилых домов, 12 хозяйственных зданий и 2 общеобразовательных школ, упали 5 электроопор.


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