В Луганской области выделили 270 квартир на 300 тысяч переселенцев

«До конца года 270 семей переселенцев получат квартиры», - об этом заявил глава Луганской военно-гражданской администрации Юрий Гарбуз на Форуме партнеров в Киеве.

По его словам, сейчас на подконтрольной Украины территории Луганщины проживает около 300 000 переселенцев. Он отметил, что для такого количества человек количество квартир недостаточно. При этом глава Луганской областной государственной администрации - руководитель областной военно-гражданской администрации Юрий Гарбуз отметил, что из такого количества людей, значительная часть имеют статус переселенца, однако живут они на оккупированной территории области.

Также в Луганской области до конца 2017 года в эксплуатацию планируется сдать дом в Рубежном, где 107 семей переселенцев получат ключи от квартир.