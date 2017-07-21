На Донбассе с начала года погибли около 60 мирных жителей

На Донбассе с начала 2017 года от боевых действий пострадали 330 мирных жителей, из них 59 - погибли. Об этом говорится в отчете ОБСЕ, опубликованном 28 июля.

"Случаи насилия за период с 10 до 25 июля привели к жертвам среди гражданского населения, среди которых трое погибших и одиннадцать раненых. Это увеличило общее количество подтвержденных Миссией жертв среди мирного населения за 2017 год до 330, 59 из которых - со смертельными последствиями", - говорится в сообщении.

Зафиксированное за период из 10 до 16 июля количество случаев применения вооружения, которое должно было быть отведено (481 случай), более чем вдвое превысило этот показатель за предыдущую неделю (157 случаев).

В ОБСЕ отметили, что ситуация в зоне АТО оставалась напряженной, наблюдатели Миссии констатировали увеличение количества нарушений режима прекращения огня в течение двух последних недель. Случаи насилия сосредоточивались в основном вокруг пяти районов: треугольника Авдеевка - Ясиноватая - Донецкий аэропорт; района к югу от Мариуполя; к юго-западу, югу и юго-востоку от Светлодарска; на западном, юго-западном и северном пригородах Горловки и в районе Попасной - Первомайска.