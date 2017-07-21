Луганскую область планируют развивать за счет госбюджета и международных доноров

Проект стратегии развития Луганской области до 2020 года предусматривает финансирование с государственного и местного бюджета, а также помощь международных доноров. Об этом журналистам рассказал председатель Луганской ОГА Юрий Гарбуз.

"На протяжении времени мы наработали опыт с международными организациями. Бюджетная корзина у нас составляется с государственной поддержки – это в пределах чуть больше половины, мы в пределах 45-47% собираем денег своих", - сообщил Ю.Гарбуз.

Глава ЛОГА добавил, что госбюджет на 2018 год сейчас уже формируется. Он уточнил, что также наработаны отношения с международными донорами, в том числе в плане соцподдержки, помощи подготовки кадров по децентрализации.

"Я здесь ставлю не столько на поддержку финансовую, сколько на мозговую и поддержку всех стран, которые с нами работают", - отметил Ю.Гарбуз.

Стратегия в частности предусматривает развитие аграрного сектора.

"В стратегии, как я вижу, это первое – работа с переработкой и второе – я буду обращаться к международным партнерам и всем странам, у меня есть интересное предложение, я предложил… Асоциацию фермеров", - сказал Ю.Гарбуз.

По его мнению, область может выращивать зерно для Ирана, Китая или Индии.

"Сегодня самое дешевое зерно на территории Украины – это Луганская область", - уточнил он.