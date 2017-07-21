Сумма арестованного имущества Клименко и связанных с ним фирм достигает 6 млрд грн

Сумма арестованного имущества экс-министра доходов и сборов времен экс-президента Виктора Януковича Александра Клименко и аффилированных с ним компаний достигает 6 млрд грн. Об этом на своей странице в Facebook написал Генеральный прокурор Юрий Луценко.

"Сумма арестованного имущества А.Клименко и его аффилированных компаний достигает еще 6 млрд грн", - написал Луценко.

Он напомнил, что следователи по решениям судов арестовали имущество подозреваемых по делу "налоговых площадок" на сумму 900 млн грн.

Прокуроры Главной военной прокуратуры Украины приняли участие в рассмотрении 258 ходатайств в судах по мерам обеспечения уголовного производства относительно "налоговых площадок" времен А.Клименко.