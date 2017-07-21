28 июля в Луганской области ожидается рекордная жара до 38 градусов

Завтра, 28 июля, во всех областях Украины, кроме Луганской, ожидаются дожди и грозы. В Луганской области завтра ожидается жара до 37-38 градусов Цельсия в тени.

Как сообщили в пресс-службе Украинского гидрометцентра, в Украине завтра переменная облачность. Кратковременные дожди, грозы, в отдельных районах град, шквалы 15-20 м/с, днем ​​в южных и центральных областях до 24 м/с; в течение суток в большинстве северных, центральных и южных областей местами сильные дожди; только на Луганщине, ночью и на северо-западе страны без осадков.

Ветер в западной части северо-западный, на остальной территории преимущественно юго-восточный, 5-10 м/с.

Температура ночью 15-20°, на побережье морей до 24°, в западных областях местами 10-14°; днем в западных, большинстве северных, Винницкой, Черкасской и Одесской областях 23-28°, на остальной территории 29-34°, в восточных областях и Приазовье до 37°.