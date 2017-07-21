Генпрокуратура будет просить у суда разрешения на заочное следствие по Захарченко и Плотницкому

Генеральная прокуратура Украины планирует обратиться в суд с ходатайством о разрешении на проведение специального (заочного) досудебного расследования преступлений главарей «ДНР» и «ЛНР» Александра Захарченко и Игоря Плотницкого. Об этом говорится в ответе ГПУ на запрос УНН.

«Информируем, что после сбора необходимых доказательств в суд будут направлены ходатайства о совершении в отношении Захарченко А.В. и Плотницкого И.В. специального досудебного расследования», — говорится в ответе.

В ГПУ отметили, что Главное следственное управление СБУ под процессуальным руководством Главной военной прокуратуры осуществляет расследование уголовного производства по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст.258–3 УК (создание террористической группы или террористической организации, руководство такой группой или организацией или участие в ней, а также материальное, организационное или другое содействие созданию или деятельности террористической группы или террористической организации) в отношении главаря террористической организации «ДНР» Александра Захарченко.

Отмечается, что 31 июля 2014 года ему было сообщено о подозрении в совершении вышеуказанного преступления.

Кроме того ГСУ СБУ осуществляет досудебное расследование уголовного производства по признакам преступлений, предусмотренных ч.1 ст.109 (действия, совершенные с целью насильственного изменения или свержения конституционного строя или захвата государственной власти, а также сговор о совершении таких действий), ч.2 ст.110 (те же действия, совершенные лицом, которое является представителем власти, или повторно, или по предварительному сговору группой лиц, или объединенные с разжиганием национальной или религиозной вражды) и ч.1 ст.258–3 (создание террористической группы или террористической организации, руководство такой группой или организацией или участие в ней, а также материальное, организационное или другое содействие созданию или деятельности террористической группы или террористической организации) в отношении главаря террористической организации «ЛНР» Игоря Плотницкого.

Указано также, что И.Плотницкому было сообщено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.258–3 УК, 16 июня 2014 года.

«Подозреваемые объявлены в розыск, судом дано разрешение на их задержание», — уточнили в ГПУ.