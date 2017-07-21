Украинская компания впервые поставила коноплю в США

Агрогруппа Арника реализовала 30 т семян технической конопли в США. Заказчиком посевного материала стал Государственный университет Адамса, штат Колорадо. Это стало наибольшей поставкой технической конопли за всю историю США, сообщает Latifudist .

"В США выращивание конопли было запрещено еще в 1936 г. При этом правительство не различало техническую коноплю и марихуану. И лишь в 2014 г. в США вышел фермерский закон, который позволял выращивать коноплю в исследовательских целях. Тогда университет Адамса согласовал с министерством сельского хозяйства США поставку партии посевного материала конопли из Европы. Впервые Управление по борьбе с наркотиками США дало разрешение на поставку конопли в страну", - отметил коммерческий директор Арники Константин Полозов.

Поставка осуществлялась самолетами с перегрузкой в Германии. Сейчас груз проходит серию исследований в университете Адамса. После этого коноплю планируют посеять в разных штатах страны. Если исследования пройдут удачно, в США планируют начать промышленное производство технической конопли.

"Сейчас из конопли изготавливают различные экстракты, ее активно используют в фармацевтике, из конопли делают суперконденсаторы, ткань и много другого. Поэтому, вполне возможно, что сотрудничество не закончится на одной партии семян", - сказал Полозов.