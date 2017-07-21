Россия отправила в оккупированный Донбасс 67-й конвой с неизвестным грузом

Россия отправила в оккупированный Донбасс 67-й конвой с неизвестным грузомСегодня, 09:23
Россия отправила в Донбасс якобы гуманитарный конвой. Об этом сообщает МЧС РФ.
На временно неподконтрольную территорию Донбасса выехали больше 600 тонн груза.
Колонна фур едет на пункты пропуска Донецк и Матвеев Курган - в Донецкую и Луганскую области.
15 июля главное управление разведки Минобороны Украины сообщило, что транспортом так называемого конвоя, в Россию отправили больше 30 тел российских наемников, погибших в Донбассе.