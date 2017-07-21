Российские террористы обстреливали Золотое, Новозвановку и Станицу Луганскую

26 июля в зоне АТО прошло относительно спокойно - с 18 часов и до полуночи активность российско-террористических группировок была незначительной. Также в течении суток боевики не применяли минометы и тяжелое вооружение.

На Донецком направлении бандиты дважды стреляли по позициям сил АТО из гранатометов и стрелкового оружия в районе Авдеевки.

На Мариупольском направлении крупнокалиберные пулеметы врага работали неподалеку поселков Водяное и Марьинка.

Из стрелкового оружия российские террористы обстреливали наши укрепления в Золотом и Станице Луганской, что на Луганском направлении. А из БПМ стреляли по Новозвановке.

Всего за минувшие сутки бандформирования 17 раз нарушили режим перемирия. Один украинский военный получил ранение. Силы АТО 11 раз открывали огонь.

Стоит добавить, что в противовес уменьшению количества обстрелов, в последнее время противник активизирует разведывательную деятельность. Только за прошедшие сутки, наши военные зафиксировали полет 4 беспилотников противника.

Кроме того, около часов 3 ночи, украинские защитники, с помощью тепловизора обнаружили разведгруппу противника изучавшую позиции сил АТО в районе поселка Николаевка. После предупредительного огня, боевики, не вступая в бой отступили.