В ЕС согласовали расширение санкций против России за поставку турбин Siemens в Крым

Постоянные представители стран-членов Европейского Союза согласовали расширение санкций в отношении РФ из-за ситуации с поставками газовых турбин Siemens в аннексированный Крым. Об этом сообщил брюссельский корреспондент Радио Свобода Рикард Йозвяк.

"Послы стран-членов ЕС договорились добавить 4 человека и 3 организации в список санкций против России после скандала с турбинами Siemens", - написал он.

Напомним, Германия призвала ЕС добавить еще четырех граждан России и компании в черный список санкций из-за газотурбинных установок Siemens, которые были доставлены в аннексированный Крым несмотря на международные санкции.