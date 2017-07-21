Украина прекратила поставку электроэнергии на неконтролируемые территории Донецкой области

С 0:00 26 июля 2017 года прекращено перетоки электроэнергии с временно неконтролируемыми районами Донецкой области. Об этом сообщил руководитель "Укрэнерго" Всеволод Ковальчук.

"Территория ОРДЛО пока не потребляет электроэнергию, производимую электростанциями на контролируемой части Украины. Потребности оккупированных территорий в энергии покрываются за счет Старобешевской и Зуевской ТЭС, другими производителями на НКТ, а также поставками из Российской Федерации, происходящих по линиям, которые исключены из перечня межгосударственных, перетоки по ним не учитываются в общем сальдо "Украина-Россия-Беларусь", - отметил он.