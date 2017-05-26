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Российские террористы из артиллерии обстреляли школу и больницу в Красногоровке

Сегодня, 10:15 citynews.net.ua | Напечатать

Сегодня, 28 мая, в 6:37 утра российско-оккупационные войска начали обстреливать Красногоровку из запрещенного минскими соглашениями вооружения.

В результате почти часового обстрела из артиллерии калибра 122 мм (10 снарядов) нанесен существенный вред Марьинской центральной больнице и школе №2, полностью разрушено частное помещение в доме по улице Толстого, нанесены повреждения другим зданиям в прилегающих жилых кварталах.

К сожалению, во время бандитского обстрела больницы два пациента неврологическом отделения получили ранения. ТАкже ранен мирный житель в частном секторе.

На месте происшествия работают специалисты соответствующих служб, а также наблюдательный группа украинской стороны СЦКК. Информация уточняется.


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