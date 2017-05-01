В Попасной провели парад детских колясок и велосипедов «Майбутня Україна»

Город Попасная Луганской области продолжает доказывать Луганщина – Украина. Сегодня тут провели парад детских колясок и велосипедов «Майбутня Україна». Организовали праздник городские власти, а инициаторами выступили работники местного водоканала и общественные активисты, сообщает корреспондент citynews.net.ua

«Идея велопробега родилась сразу после активной фазы АТО. Мы хотели показать, что здесь много настоящих патриотов, украинцев. Первый раз, когда выехали в вышиванках с украинской символикой, то увидели, что такие акции пользуются популярностью. Много людей выехало тогда. Таким образом, мы показали агрессору, что не стоит на нас нападать. Не стоит нас никуда переманивать. Мы – Украина, мы любим свою страну.

А в этом году, мы уже к счастью, смогли доказать, что Донбасс – это Украина. И люди сами предложили – давайте устроим такую акцию еще. И мы решили не ждать осени, как было раньше, а открыть сезон именно весной», - рассказал участник акции, заместитель главы Попаснянской РГА Николай Ханатов.

«Знаете, мы сегодня всей школой выехали на велопробег. Он проходит у нас каждый год. И приятно, что даже депутаты сегодня с велосипедами. Думаю, они должны быть ближе к простым людям. И постоянно ездить на велосипедах. Тем более, для здоровья полезно. И конечно, нас всех это объединяет. Все выехали красивые, нарядные, прохожие радуются, пока ехали, нам все махали. Очень приятно», – рассказывает участник акции, девятиклассник Даниил.