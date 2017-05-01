» » Луганская «Заря» впервые завоевала бронзу чемпионата Украины по футболу

Луганская «Заря» впервые завоевала бронзу чемпионата Украины по футболу

Вчера, 21:55 citynews.net.ua | Напечатать

Сегодня, 26 мая, в поединке с одесским «Черноморцем» луганская «Заря» досрочно завоевала титул бронзового призера Чемпионата Украины по футболу сезона 2016 - 2017 года.

Только что завершился матч 31-го тура Лиги Пари-матч, в котором луганская «Заря» сыграла на выезде с одесским «Черноморцем. 

Добыв победу со счетом 1:0 в матче 31-го тура Лиги Пари-матч против одесского «Черноморца», луганская «Заря» досрочно обеспечила себе третью строчку в чемпионате Украины по футболу сезона 2016/2017.

Это первая медаль луганской команды за всю историю чемпионатов независимой Украины.


Другие новости по теме:


Loading...
comments powered by Disqus

Новости Луганска:

Вчера, 21:55

Луганская «Заря» впервые завоевала бронзу чемпионата Украины по футболу

Вчера, 20:48

Украина испытала новейшую отечественную ракету

Вчера, 17:39

В Луганской области могут обесточить отдельные блокпосты

Вчера, 17:14

На Луганщине задержали вандалов-"металлистов"

Вчера, 16:52

МинАТО разработало законопроект о статусе политзаключенных в Крыму и на Донбассе

Вчера, 16:18

Боевики ОРЛО втрое снизят пропуск автомобилей через границу с РФ

Вчера, 15:46

В «ЛНР» сообщили о гибели бывшего главы батальона «Хулиган»

Вчера, 14:59

ЛЭО заявило об отключении Попаснянского водоканала от электроснабжения

Вчера, 14:37

Штаб блокады объявил о начале следующего этапа через две недели

Вчера, 14:29

Бойцы Нацгвардии провели учебные стрельбы на Луганщине

Вчера, 13:34

Оккупационное командование боевиков хочет сформировать танковую бригаду в ОРДЛО

Вчера, 12:47

Бывшие чиновники Миндоходов внесли почти 350 млн гривен залога

Новости Украины:

Вчера, 18:00

МВФ назвал условия для поступления пятого транша Украине

Вчера, 17:43

6 июня Рада будет выбирать нового омбудсмена

Вчера, 17:04

В оккупированном Енакиево зреет бунт

Вчера, 16:41

В Краматорске пройдет региональный детский фестиваль "ROBOСХИД"

Вчера, 16:04

Сын президента Порошенко: мы делаем все, чтобы война быстрее закончилась

Вчера, 15:40

Порошенко подписал указ об обеспечении права украинцев на безвизовые поездки в ЕС

Вчера, 14:58

Госкино запретило российский сериал за разжигание вражды

Вчера, 14:37

Штаб блокады объявил о начале следующего этапа через две недели

Вчера, 13:31

В Харькове задержали координируемых спецслужбами РФ рэкетиров

Вчера, 12:49

Порошенко планирует в ближайшее время посетить с визитом Грузию

Вчера, 12:08

В Окружном админсуде Киева проходят обыски

Вчера, 11:44

Миссия МВФ завершила работу в Украине

Разное:



Реклама:


Посмотреть:

Адреса и телефоны банков в Луганске
Интернет-магазин в Луганске
Погода в Луганске

Архив новостей:

«    Май 2017    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031 



^Наверх

 