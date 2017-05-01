Луганская «Заря» впервые завоевала бронзу чемпионата Украины по футболу

Сегодня, 26 мая, в поединке с одесским «Черноморцем» луганская «Заря» досрочно завоевала титул бронзового призера Чемпионата Украины по футболу сезона 2016 - 2017 года.

Только что завершился матч 31-го тура Лиги Пари-матч, в котором луганская «Заря» сыграла на выезде с одесским «Черноморцем.

Добыв победу со счетом 1:0 в матче 31-го тура Лиги Пари-матч против одесского «Черноморца», луганская «Заря» досрочно обеспечила себе третью строчку в чемпионате Украины по футболу сезона 2016/2017.

Это первая медаль луганской команды за всю историю чемпионатов независимой Украины.