В Луганской области могут обесточить отдельные блокпосты

Заместитель директора Луганского энергетического объединения Елена Богодух предупредила о возможном отключении электроэнергии на контрольно-пропускных пунктах (КПП) Луганской области.

На Луганщине 28 блокпостов, принадлежащих ВСУ и Нацполиции, подключены к электросетям ЛЭО. Из них только два КПП имеют заключённые договора на поставку электроэнергии. Остальные пользуются электричеством бесплатно.

Нацполиция и ВСУ согласны оплачивать поставляемую электроэнергию, однако этому мешают нестыковки в законодательстве Украины. В частности, под КПП не выделены земельные участки, а без этого, бюджетные организации не могут заключить соответствующие договора.

«Если в ближайшее время не будет решен вопрос по выделению земли и заключению договоров, то мы будем принимать крайние меры — отключение», — заявил Елена Богодух в эфире ЛОТ