Полицейские за совершение кражи металлических труб с кладбища задержали 29-летнего жителя села Писаревка Новопсковского района.

Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Луганской области.

В дежурную часть Новопсковского отдела полиции обратилась жительница села Писаревка, которая рассказала, что на кладбище, которое расположено вблизи поселка, из-под надгробных плит умерших неизвестный совершил кражу металлических труб. В ходе проведения розыскных мероприятий полицейские разоблачили в совершении данного преступления жителя поселка.

Неподалеку от кладбища мужчину задержали на мотоцикле с похищенными трубами, которые последний планировал сдать на металлолом.

По данному факту открыто уголовное производство по признакам уголовного преступления предусмотренного ч. 3 ст. 297 «Надругательство над могилой, другим местом захоронения или над телом умершего» Уголовного кодекса Украины. Проводится досудебное расследование.