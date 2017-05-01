МинАТО разработало законопроект о статусе политзаключенных в Крыму и на Донбассе

Министерство по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц разработало законопроект о признании политическими заключенными лиц, которые удерживаются в местах лишения свободы в Крыму и отдельных районах Донбасса.

Об этом глава ведомства Вадим Черныш, пишет «Украинская правда».

Проект закона направлен на правовое определение политическими заключенными лиц, лишенных личной свободы по политическим мотивам в связи с их общественной или политической деятельностью на территориях, где органы государственной власти и местного самоуправления Украины временно не осуществляют свои полномочия или на временно оккупированной территории.

Согласно документу, данные лица признаются политзаключенными, если лишение свободы было применено: с нарушением одного из прав, гарантированных Европейской конвенцией по правам человека и протоколами к ней (свобода мысли, совести, религии, информации, взглядов и собраний) и по явно политическим причинам без связи с каким-либо правонарушением.

Законопроект регламентирует предоставление социальной помощи лицам, которые признаны политзаключенными. В частности право на данную помощь возникает у тех, кто обратился за ней как лично, так и через членов семьи или законных представителей.

Выплата помощи будет приостанавливаться сразу после того, как лицо перестает быть политзаключенным. Размер помощи, согласно проекту, предусмотрен в сумме 2 минимальных заработных плат.

Устанавливается, что для политзаключенных будут предусмотрены следующие льготы: ежегодный медосмотр и бесплатное обеспечение санаторно-курортным лечением на протяжении 2 лет после освобождения; внеочередное определение в учреждения социальной защиты и обслуживания службами соцзащиты на дому; поступление вне конкурса для детей политзаключенных в вузы на бюджетную форму обучения.