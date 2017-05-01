В «ЛНР» сообщили о гибели бывшего главы батальона «Хулиган»

В «народной милиции ЛНР» подтвердили гибель бывшего главы батальона боевиков «Хулиган» Владимира Цвяха. Об этом пишет РБК.

«При каких обстоятельствах он погиб, а также информация о других погибших уточняется», — рассказал собеседник агентства.

На момент смерти Цвях служил в рядах «народной милиции ЛНР» в звании майора.

Ранее о смерти Цвяха писал военный корреспондент ВГТРК Александр Рогаткин, который утверждал, что он погиб «на передовой, вместе с командиром своей разведки».