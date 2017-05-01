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ЛЭО заявило об отключении Попаснянского водоканала от электроснабжения

Сегодня, 14:59 citynews.net.ua | Напечатать

Луганское энергетическое объединение 24 мая провело отключение от электроснабжения мощностей Попаснянского водоканала, которые обеспечивают водой подконтрольную территорию Луганской области.

Об этом заявил гендиректор предприятия Владимир Грицай, передает пресс-служба ЛЭО.

Известно, что в результате без воды могут оказаться около 50 тысяч человек.

Уже сейчас без воды остались порядка 2 тысяч жителей города Попасная (район "Черемушки"). Также, по имеющейся информации, без воды должны были остаться жители населенного пункта Смоляниново (возле Северодонецка).

"Проведенное отключение насосов является полностью вынужденной мерой, вызванной отказом ГП "НЭК "Укрэнерго" 23 мая дать сотрудникам ЛЭО доступ к линии 110 кВ для отключения подачи электроэнергии на ЗФС Попаснянского водоканала. Эта часть водоканала обеспечивает основную часть поставок воды на неконтролируемую часть Луганской области (НКТ), которая, в свою очередь, является основным потребителем Попаснянского водоканала - туда идет 90% от общей добычи. Таким образом, желание государства продолжать бесплатные поставки воды на НКТ и, соответственно, использование государственными предприятиями различных способов ограничить ЛЭО в возможностях отключения электроэнергии крупнейшему должнику, приводят к тому, что страдают жители контролируемой части Луганской области. Которые, в большинстве своем, являются вполне исправными плательщиками за потребленную воду. Но, так как Попаснянский водоканал суммарно задолжал ЛЭО за электроэнергию 142,3 млн грн (по состоянию на 1 мая), то у энергетиков нет возможности продолжать кредитование данного водоканала", - отметил Грицай.

Напомним, на 29 мая запланировано отключение Лисичанскводоканала, имеющего задолженность перед ЛЭО за электроэнергию порядка 130 млн грн.


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