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Штаб блокады объявил о начале следующего этапа через две недели

Сегодня, 14:37 citynews.net.ua | Напечатать

Штаб экономической блокады неконтролируемой территории Донбасса заявляет, что через две недели начнет новый этап своих действий. Об этом заявил представитель штаба Анатолий Виногродский, передает корреспондент «Новостей Донбасса».

«Мы считаем, что предприятия, которые контролируются российскими гражданами, являются точками давления которые помогут принудить Путина и Порошенко принять решение о возвращении наших пленных. Российские представители-владельцы предприятий в Украине представляют опасность для безопасности страны», - считает он.

По его словам, прежде всего, речь идет о ряде облэнерго, которые принадлежат российским собственникам, а также украинскому бизнесмену Ринату Ахметову, который, по его мнению, действует в интересах России.

«Через две недели мы начнем свои действия, чтобы надавить на болевые точки российского бизнеса», - сказал он.

Представитель блокады добавил, что штаб не сможет национализировать их, однако добровольцы будут делать все для того, чтобы усложнить их деятельность.

В штабе заявили, что по их данным, почти 60% банковского сектора и 70% энергетического сектора (не считается атомная энергетика) «захвачены россиянами».

Главными требованиями участников блокады по-прежнему является освобождение военных из плена незаконных вооруженных формирований, а также принятие закона об оккупированных территориях.


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