Бойцы Нацгвардии провели учебные стрельбы на Луганщине

Военнослужащие Национальной гвардии Украины, выполняющие служебно-боевые задачи в Луганской области, провели учебные стрельбы. Об этом сообщает пресс-служба Нацгвардии Украины.

"Основной задачей учебных стрельб является улучшение мастерства личного состава во владении оружием, улучшение навыков стрельбы в возможных ситуациях и доведение практических действий до автоматизма", - отметил старший руководитель стрельбы.

Военнослужащие выполнили упражнения учебных стрельб как из стрелкового оружия так и из вооружения, которое доступно на военной технике