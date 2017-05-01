Бывшие чиновники Миндоходов внесли почти 350 млн гривен залога

Задержанные накануне экс-чиновники бывшего Министерства доходов и сборов внесли почти 350 миллионов гривен залога по решениям судов.

Об этом сегодня во время часа вопросов к правительству в Верховной Раде заявил министр внутренних дел Арсен Аваков, пишет РБК-Украина.

"Сейчас уже рассмотрены практически все меры пресечения к задержанным бывших должностных лиц фискальной службы. Мы имеем сейчас не так уж и мало, мы имеем около 350 млн гривен залога и 7 человек сейчас арестованы", - заявил Аваков, отметив, что несколько человек были выпущены решениями судов под личные обязательства и незначительные залоги. По словам министра, МВД и прокуратура будут подавать апелляции по таким решениям судов.