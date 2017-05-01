Аваков о залоге для участников налоговых «схем»: Во мне все протестует

Глава МВД Украины Арсен Аваков выразил надежду, что сегодняшнее решение суда по ключевым фигурантам дела о налоговых «схемах» будет более объективным.

Об этом сообщает пресс-служба МВД.

Он отметил, когда участникам «схем» инкриминируют 96 миллиардов гривен убытков государству, суд отпускает этих лиц под личное обязательство.

«Во мне все протестует. Как мне объяснить офицерам, как их мотивировать, и, главнее всего, для чего мы ругаем прокуроров, если они сделали тяжелейшую работу - и вот какая теперь финальная стадия», – подчеркнул министр.

Аваков выразил надежду, что сегодняшнее решение суда по ключевым фигурантам этого дела будет более объективным.