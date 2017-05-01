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Нацполиция получила 635 гибридных Mitsubishi

Сегодня, 14:59 citynews.net.ua | Напечатать

Нацполиция получила 635 гибридных MitsubishiПремьер-министр Украины Владимир Гройсман принял участие в церемонии передачи 635 автомобилей с экологическими двигателями Mitsubishi Outlander PHEV подразделениям Национальной полиции.

Как сообщает пресс-служба Кабмина, мероприятие состоялось в рамках программы переоснащения правоохранительных органов и прошло при содействии посольства Японии в Украине. Средства на закупку автомобилей поступили от японских частных компаний по договорам Киотского протокола.

«Правительство последовательно реализует шаги, которые позволяют правоохранительной системе иметь все необходимое для достойного выполнения своих обязанностей. Мы хотим, чтобы у вас была техника и необходимые средства, чтобы вы могли эффективно выполнять свои задачи, свой служебный долг», - заявил Гройсман.


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