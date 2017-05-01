При начислении пенсий стаж будет состоять из двух частей

Министр социальной политики Украины Андрей Рева заявил, что пенсионный стаж, который будет учитываться при исчислении пенсий, будет состоять из двух частей: из стажа до 2000 года и стажа после 2000 года.

Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

"До 1 июля 2000 года - это стаж, будет учитываться по материалам трудовых книжек. А после 2000-го года - это стаж, учитывается в системе персонифицированного учета Пенсионного фонда. Там открыты счета на каждого работающего, по которым и ведется учет всех уплаченных взносов. Кроме того, с 2004 года начал вестись учет не просто выплат ли выплат, но и уплаченной суммы", - сказал министр.

Рева сказал, что и первый, и второй стаж абсолютно равнозначны для расчета пенсий.