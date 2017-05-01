В Докучаевске боевики били из артиллерии 152 мм по тылу сил АТО

Боевики гибридной российской армии в Донбассе сегодня ночью, 25 мая, обстреляли из запрещенной минскими соглашениями 152-миллиметровой артиллерии тыловые районы сил антитеррористической операции около линии разграничения под Докучаевском в Донецкой области.

Об этом у себя в Facebook сообщил пресс-атташе штаба АТО Антон Миронович.

"Около часа ночи боевики совершили огневой налет со 152-мм артсистем по районам нашего ближнего тыла. Били из Докучаевска", - рапортовал он.

По данным штаба, жертв в результате огневого удара нет, о пострадавших и разрушениях отдельно не сообщается.