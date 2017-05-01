В Белокуракино горел пассажирский автобус

Спасатели ликвидировали возгорание пассажирского автобуса в Белокуракино.

Об этом сообщает пресс-служба Главного управления Госслужбы по чрезвычайным ситуациям Украины в Луганской области.

"24 мая в 21:19 в Службу спасения "101" поступило сообщение о пожаре по адресу: пгт Белокуракино, ул. Коцюбинского. Сразу к месту вызова было направлено отделение дежурного караула 27-й Государственной пожарно-спасательной части ГУ ГСЧС Украины в Луганской области в составе 5 человек на автоцистерне. По прибытию к месту вызова было установлено, что горит кабина водителя и пассажирский отсек автобуса "Рута" и существует угроза надворным постройкам", - говорится в сообщении.

В ведомстве сообщают, что пожар, уничтоживший пассажирский отсек и кабину водителя, локализован в 21:32 и ликвидирован в 21:38.

Также отмечено, что травмированных и погибших на пожаре не выявлено. Причины возникновения пожара устанавливаются специалистами.