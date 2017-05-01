Через два года Украина откажется от антрацитового угля

В 2019 г. Украина полностью откажется от антрацитового угля, заменив его углем газовой группы. Об этом заявил министр энергетики и угольной промышленности Украины Игорь Насалик, сообщает ЭП.

"Антрацитовая группа полностью замещается газовой группой угля. То есть, мы планируем, что в 2019 г. будем полностью независимы от антрацитов. Разумеется, концепция направлена на собственную добычу газового угля", - сказал Насалик.

Он также добавил, что в 2017 г. Украина снизит на треть потребление антрацитового угля - израсходует 7 млн т, против 10,6 млн т годом ранее.

"Наша цель - увеличение добычи угля с одновременным переводом шахт на полностью самоокупаемый период, а также решение экологических и социальных проблем. Сегодня все без исключения шахты убыточны", - сказал министр.