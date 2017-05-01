Принадлежащая Александру Януковичу компания "Донбассэнерго" начала покупку угля для своей ТЭС у боевиков, которые национализировали украинские шахты в ОРДЛО, заявил нардеп Борислав Береза.

"По официальным бумагам у "Донбассэнерго" осталось всего 34 тыс. тонн угля. А вот судя по вчерашним фото со Славянской ТЭС и несложным математическим подсчетам – почти в два раза больше. 51 тыс. кубометров штыба соответствует примерно 60 тыс. тонн антрацита. Разница между заявленным и реальным 26 тыс.тонн", - написал депутат в Facebook.

"Откуда уголек? Вопрос риторический. Напоминаю, что если до марта этого года ввоз угля из неконтролируемых территорий был хоть и аморален, но экономически для Украины оправдан (шахты налоги платили в наш бюджет), то после "национализации" орками платят в бюджет ЛНР и ДНР!", уточнил он.

При этом он отметил, что никаких контрактов на поставки угля из Роттердама, ЮАР, Австралии у "Донбассэнерго" нет, а весь уголь они закупают в ОРДЛО. По его словам, из этого угля будет производиться электроэнергия и продаваться потребителям в Украине, что означает продолжение финансирования терроризма на Донбассе.

"Получается – каждого из нас, кто добросовестно платит за электричество, помимо нашей воли принуждают к прямому финансированию Захарченко и Плотницкого", - сообщил Береза.

Как сообщалось, Национальная комиссия, осуществляющая регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) в марте установила для "Донбассэнрего" тариф на отпуск электроэнергии на уровне 89 076,56 грн за МВт/ч. Это в 33 раза больше, чем за предыдущий месяц, когда тариф "Донбассэнерго" находился на уровне 2 698,89 грн за МВт/ч.