В ЛНР вербуют местных для отправки в Сирию

Две партии боевиков из состава "2-го АК ЛНР" в качестве кандидатов на участие в боевых действиях в Сирии формируются в "ЛНР".

Об этом в Facebook написал координатор "Информационного Сопротивления" Дмитрий Тымчук.

"В каждой партии по 150 человек. После формирования группы будут направлены в Ростов-на-Дону (РФ), где будет проведен отбор", - сказано в сообщении.

Также отмечено, что в качестве одного из основных требований к кандидатам является наличие паспорта гражданина Украины, документы "ЛДНР" иметь при себе запрещено. Кандидаты в данный момент набираются из местных боевиков из состава "4-й омсбр" и "7-й омсбр" "2-го АК ЛНР".