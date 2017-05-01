» » В ЛНР вербуют местных для отправки в Сирию

В ЛНР вербуют местных для отправки в Сирию

Сегодня, 17:29 citynews.net.ua | Напечатать

Две партии боевиков из состава "2-го АК ЛНР" в качестве кандидатов на участие в боевых действиях в Сирии формируются в "ЛНР".

Об этом в Facebook написал координатор "Информационного Сопротивления" Дмитрий Тымчук.

"В каждой партии по 150 человек. После формирования группы будут направлены в Ростов-на-Дону (РФ), где будет проведен отбор", - сказано в сообщении.

Также отмечено, что в качестве одного из основных требований к кандидатам является наличие паспорта гражданина Украины, документы "ЛДНР" иметь при себе запрещено. Кандидаты в данный момент набираются из местных боевиков из состава "4-й омсбр" и "7-й омсбр" "2-го АК ЛНР".


Другие новости по теме:


Loading...
comments powered by Disqus

Новости Луганска:

Сегодня, 18:19

Береза: "Донбассэнерго" сына Януковича покупает уголь у боевиков, несмотря на блокаду

Сегодня, 17:59

Россия отказалась искать своих пропавших без вести в Донбассе

Сегодня, 17:29

В ЛНР вербуют местных для отправки в Сирию

Сегодня, 16:56

Минобразования откорректирует правила выплаты стипендий

Сегодня, 16:11

Лесники запретили северодончанам ходить в лес. Опасно для жизни

Сегодня, 15:49

Марьинку обстреляли боевики. Детей эвакуировали в бомбоубежища

Сегодня, 14:50

КПВВ «Марьинка» закрыт из-за обстрела

Сегодня, 13:43

Аваков показал изъятые у Антипова 3,8 миллиона долларов

Сегодня, 13:39

В Станице Луганской представили нового военного комиссара

Сегодня, 13:07

Задержанных экс-чиновников времен Януковича со всей Украины везут в Киев вертолетами

Сегодня, 13:06

За три года войны в Украине пропали без вести тысячи человек

Сегодня, 12:51

Задержан бывший руководитель Луганской налоговой администрации Александр Антипов

Новости Украины:

Сегодня, 18:18

ГПУ проводит обыски у бывших сотрудников ПриватБанка

Сегодня, 17:59

ГПУ: Судьи КС отозвали свои показания по делу Януковича

Сегодня, 17:27

Мининфраструктуры планирует построить бетонные дороги в Днепропетровской, Николаевской и Одесской областях

Сегодня, 17:25

Аэропорт "Киев" завтра открывается после ремонта

Сегодня, 16:56

Минобразования откорректирует правила выплаты стипендий

Сегодня, 15:59

Луценко обвинил «Оппоблок» в организации «титушек» в Днепре

Сегодня, 14:57

Прифронтовое Зайцево уже 11 месяцев без электричества

Сегодня, 14:26

Одесский суд арестовал вероятного убийцу студентки без права залога

Сегодня, 13:57

Посетителей Рады просят одеваться строго и опрятно

Сегодня, 13:16

В Кировоградской области произошла перестрелка: трое раненых

Сегодня, 11:56

В Раде почтили минутой молчания погибших в 2014 году бойцов под Волновахой

Сегодня, 11:25

В Москве умер внук Сталина

Разное:



Реклама:


Посмотреть:

Адреса и телефоны банков в Луганске
Интернет-магазин в Луганске
Погода в Луганске

Архив новостей:

«    Май 2017    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031 



^Наверх

 