Минобразования откорректирует правила выплаты стипендий

Министерство образования и науки Украины планирует откорректировать правила выплаты стипендий.

Об этом заявила министр образования и науки Лилия Гриневич во время встречи со студентами Национального университета кораблестроения имени адмирала Макарова, сообщает пресс-служба министерства.

Министр пояснила, что формирование рейтинга планируется перенести с уровня специализации на уровень выше - факультета.

«На уровне факультета есть возможность составить более справедливый рейтинг. На уровне специализации группы очень маленькие и неровные по качеству обучения студентов. Сейчас мы осознали эту проблем и должны ее исправить», - рассказала министр.

Вузам также планируется разрешить использование остатков стипендиального фонда для дополнительной поддержки студентов.