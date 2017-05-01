Лесники запретили северодончанам ходить в лес. Опасно для жизни

С 24 мая Северодонецкое лесничество настоятельно рекомендует горожанам в ближайшее время не посещать леса вблизи города. Специалисты будут проводить обработку леса от хвойных вредителей.

По информации администрации ГП «Северодонецкое ЛМГ», согласно п. 5.2 Санитарных правил, на этот период запрещается посещение леса, выпас скота, размещение пасек, сбор ягод, трав и грибов, другие работы.

После опрыскивания, специалисты рекомендуют горожанам не ходить в леса как минимум месяц. Остатки вещества, с помощью которого борются с насекомыми, могут вызвать в организме человека обострения болезней и аллергические реакции.