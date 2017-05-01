КПВВ «Марьинка» закрыт из-за обстрела

Сегодня, 24 мая, около 11:30 боевики открыли огонь в направлении контрольного пункта въезда-выезда «Марьинка», в связи с чем пропуск людей и транспорта был временно прекращен.

Об этом сообщает Госпогранслужба Украины.

«Обстрел они осуществляют со стороны лесополосы на окраине н.п. Александровка, что на временно неконтролируемой территории. Предварительно установлено, что российские наемники используют гранатометы и 82 мм минометы», – говорится в сообщении.

В ведомстве также уточнили, что никто из гражданских лиц и пограничников не пострадал.