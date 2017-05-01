В Станице Луганской представили нового военного комиссара

Глава Станично-Луганской РГА Юрий Золкин представил нового военного комиссара.

Об этом сообщает пресс-служба Станично-Луганской райгосадминистрации.

27 апреля 2017 года приказом Командующего Сухопутных войск Вооруженных Сил Украины (по личному составу) в соответствии с пунктом 82 Положения о прохождении гражданами Украины военной службы в Вооруженных Силах Украины подполковник Лазаренко Олег Анатольевич, старший офицер отдела комплектования и призыва (подготовка к военной службе) Луганского областного военного комиссариата, назначен военным комиссаром Беловодского районного военного комиссариата Луганской области.

"22 мая 2017 в зале заседаний председатель Станично-Луганской райгосадминистрации Юрий Золкин и начальник отдела комплектования и призыва (подготовки к военной службе) - заместитель военного комиссара Луганского областного военного комиссариата подполковник Алексей Сироштан представили нового военкома руководителям организаций, учреждений и предприятий района", - сказано в сообщении