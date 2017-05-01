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Лисичанск рискует 29 мая остаться без воды

Сегодня, 09:41 citynews.net.ua | Напечатать

Отключение электроэнергии для "Лисичанскводоканала" запланировано на 29 мая.

Об этом заявил гендиректор Луганского энергетического объединения Владимир Грицай, передает Громадське Радіо.

"Отключение "Лисичанскводоканала" запланировано на 29 число. И, поверьте мне, это будет сделано. Никакие силы Укрэнерго будут не нужны. Это будет произведено силами нашего персонала", — сказал Грицай.

Также он сообщил, что со стороны властей города Лисичанска никаких подвижек в сторону конструктивного разговора о погашении существующей задолженности нет.


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