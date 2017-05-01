СНБО может заблокировать подконтрольные «Л-ДНР» СМИ

Совет национальной безопасности и обороны должен рассмотреть вопрос введения запрета на доступ к информационным ресурсам незаконных организаций «ДНР» и «ЛНР».

Об этом заявила первый зампредседателя Верховной Рады, уполномоченная Президента по мирному урегулированию ситуации на Донбассе Ирина Геращенко, пишет «Новое время».

«В контексте борьбы за умы очень важна информационная политика... У меня есть большой вопрос: почему сепаратистские сайты свободно работают в Украине? У нас журналисты на них ссылаются... Конечно, есть вопрос к СНБО, почему этот вопрос не рассматривали во время очевидно правильной дискуссии о российских сайтах... Очевидно, мы будем направлять соответствующие запросы от народных депутатов к СНБО, профильному министерству», - сказала она.