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Областная прокуратура завела дело на министра «ЛНР»

Вчера, 18:00 citynews.net.ua | Напечатать

Прокуратура Луганской области осуществляет процессуальное руководство в уголовном производстве по факту участия гражданина Украины в деятельности террористической организации «ЛНР», по признакам уголовного преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 258-3 УК Украины.

Об этом сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

Установлено, что в январе 2017 года указанное лицо дало согласие и инициировало свое назначение на должность исполняющего обязанности министра так называемого «министерства инфраструктуры и транспорта «ЛНР».

«Находясь на указанной должности, он осуществлял обеспечение социально-экономического развития «ЛНР» путем проведения псевдогосударственной политики в сфере финансов, науки, образования, культуры, здравоохранения, безопасности дорожного движения и экологии, обеспечивал выполнение «бюджета» террористической организации «ЛНР», нарушая тем самым интересы государства и конституционные права граждан Украины, которые находятся на временно неподконтрольной украинской власти территории Луганской области», - говорится в сообщении.

Поскольку указанное лицо скрывается от органов следствия и суда с целью уклонения от уголовной ответственности на временно оккупированной территории Луганской области, в отношении него начато специальное досудебное расследование.

Санкции ч. 1 ст. 258-3 УК Украины предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 8 до 15 лет с конфискацией имущества или без таковой.


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