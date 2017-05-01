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Тука: в госбюджете нет денег на строительство жилья для переселенцев

Сегодня, 16:08 citynews.net.ua | Напечатать

Из государственного бюджета на сегодняшний день не выделены средства на обеспечение переселенцев жильем. Об этом сообщил заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Георгий Тука, передает корреспондент «Новостей Донбасса».

По его словам, у Украины есть один международный донор-партнер – Немецкий банк, который выделит 2,5 миллионов евро на жилищные нужды переселенцев.

«Если реально смотреть на вещи это капля в море», - отметил Тука.

Он также рассказал, что по скромным расчетам надо обеспечить жильем 500 тысяч семей.

«По самым скромным подсчетам  хотя бы однокомнатной квартирой не в Киеве, Одессе, Харькове, Днепре, Львове. При условии, что квартира стоит 10 тысяч долларов, нам понадобится 5 миллиардов долларов», - рассказал Тука.

Вторая составляющая, по его словам, – неурегулированность жилищного вопроса. В пример замминистра привел случай в Северодонецке, когда помимо переселенцев свои права на жилье выдвинули ряд категорий лиц.

«Если бы в Киеве сейчас Кличко начал строить, я знаю, что сейчас бы началось в Киеве», - резюмировал Тука.

По его мнению, самый удачный опыт – «далеко не опыт Грузии, который нам показывают, как пряничный домик, а опыт Израиля». В этой стране переселенцам выделили деньги, а они сами принимали решение, покупать жилье или инвестировать в бизнес и так далее.


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