Тука: в госбюджете нет денег на строительство жилья для переселенцев

Из государственного бюджета на сегодняшний день не выделены средства на обеспечение переселенцев жильем. Об этом сообщил заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Георгий Тука, передает корреспондент «Новостей Донбасса».

По его словам, у Украины есть один международный донор-партнер – Немецкий банк, который выделит 2,5 миллионов евро на жилищные нужды переселенцев.

«Если реально смотреть на вещи это капля в море», - отметил Тука.

Он также рассказал, что по скромным расчетам надо обеспечить жильем 500 тысяч семей.

«По самым скромным подсчетам хотя бы однокомнатной квартирой не в Киеве, Одессе, Харькове, Днепре, Львове. При условии, что квартира стоит 10 тысяч долларов, нам понадобится 5 миллиардов долларов», - рассказал Тука.

Вторая составляющая, по его словам, – неурегулированность жилищного вопроса. В пример замминистра привел случай в Северодонецке, когда помимо переселенцев свои права на жилье выдвинули ряд категорий лиц.

«Если бы в Киеве сейчас Кличко начал строить, я знаю, что сейчас бы началось в Киеве», - резюмировал Тука.

По его мнению, самый удачный опыт – «далеко не опыт Грузии, который нам показывают, как пряничный домик, а опыт Израиля». В этой стране переселенцам выделили деньги, а они сами принимали решение, покупать жилье или инвестировать в бизнес и так далее.