СБУ: российские спецслужбы развивают в Украине фейковые громады

Российские спецслужбы пытаются активизировать сепаратистские настроения в различных регионах Украины и дестабилизировать ситуацию при помощи фейковых территориальных громад.

Об этом заявил представитель Службы безопасности Украины Игорь Гуськов, - сообщает "Liga.net".

"Они (псевдогромады, - ред.) искусственно созданы спецслужбами РФ", - заявил он.

По словам Гуськова, первые факты использования в Украине спецслужбами соседнего государства таких "громад" отмечались еще в 2007 году. Активизация ячеек сепаратистов началась в 2012 году, причем сейчас СБУ выделяет три основных направления.

"Мы их четко видим, они не пересекаются и не препятствуют друг другу. Первое - территориальные громады публичного права. Они выступают под маской организаций. Второе - псевдотерриториальные громады, которые категорически против, чтобы их регистрировали. И третье - это "казацкие" организации: о них мало говорят, но на сегодня их зарегистрировано более двухсот", - пояснил он