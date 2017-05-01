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ВР приняла закон об инклюзивном образовании

Сегодня, 14:36 citynews.net.ua | Напечатать

Верховная Рада приняла Закон №6437 «О внесении изменений в Закон Украины «Об образовании» относительно особенностей доступа лиц с особыми образовательными потребностями  к образовательным услугам».

Как сообщает пресс-служба парламента, за данный документ проголосовали 297 нардепов. 

В частности, законом закреплено право на образование лиц с особыми образовательными потребностями и предоставлено им возможность получать образование во всех учебных заведениях, в том числе бесплатно в государственных и коммунальных учебных заведениях, независимо от «установления инвалидности».

Также вводится полная и индивидуальная формы обучения, определено понятие «лицо с особыми образовательными потребностями», «инклюзивное обучение».

Кроме того, предоставлена ​​возможность лицам с особыми образовательными потребностями получить психолого-педагогическую и коррекционно-развивающую помощь, созданы для таких лиц инклюзивные и специальные группы (классы) в общеобразовательных учебных заведениях.


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