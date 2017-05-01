В Луганской и Донецкой областях стали пить больше коньяка

На внутреннем рынке коньяка на сегодняшний день наблюдается рост объемов реализации коньяка практически во всех областях Украины. Об этом свидетельствует аналитический обзор рынка коньяка Украины компании PRO-Consulting.

Так, по данным аналитиков, лидерами по потреблению стали регионы с большой плотностью населения. Несмотря на сложившуюся ситуацию на востоке страны, прирост реализации коньячной продукции зафиксировано также в Луганской и Донецкой областях (4,7% и 10,2% соответственно).

Напомним, с 2014 года рынок коньяка в Украине сократился на 46%.

Поэтому в последнее время все труднее найти настоящий украинский коньяк. При этом, по словам эксперта А.Безуглого, качественный коньяк от поддельного всегда будет отличаться вкусом. Также, хороший и выдержанный коньяк никогда не будет дешевым.