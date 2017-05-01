В Луганской области прокуратура начала расследование в отношении «ио министра транспорта ЛНР» Владимира Герасимчука

Прокуратурой Луганской области осуществляется процессуальное руководство в уголовном производстве по факту участия гражданина Украины в деятельности террористической организации «ЛНР» по признакам уголовного преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 258-3 Уголовного кодекса Украины.

С начала 2017 года эту должность в «правительстве» оккупировавших Луганск террористах, занимает бывший руководитель Луганского регионального управления автобусных станций Владимир Герасимчук.

В январе 2017 года Герасимчук дал согласие и инициировал свое назначение на должность исполняющего обязанности министра так называемого «министерства инфраструктуры и транспорта ЛНР». Поскольку этот человек скрывается на временно оккупированной территории Луганской области, в отношении него начато специальное досудебное расследование.

Находясь на указанной должности, он осуществлял обеспечение социально-экономического развития террористической организации «ЛНР» путем проведения псевдогосударственной политики в сфере финансов, науки, образования, культуры, здравоохранения, безопасности дорожного движения и экологии, обеспечивал наполнение «бюджета» террористической организации «ЛНР», нарушая тем самым интересы государства и конституционные права граждан Украины, которые находятся на временно неподконтрольной украинской власти территории Луганской области.

Поскольку указанное лицо скрывается от органов следствия и суда с целью уклонения от уголовной ответственности на временно оккупированной территории Луганской области, в отношении нее начато специальное досудебное расследование.

Напомним, что санкция ч. 1 ст. 258-3 УК Украины предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 8 до 15 лет с конфискацией имущества или без таковой.