Черныш: Вопрос поставок воды в Луганск пытаются политизировать

Министр по вопросам временно оккупированной территории и ВПЛ Вадим Черныш считает, что представители России, а также незаконной организации «ЛНР» выжидают момент для того, чтобы обвинить украинскую власть в нарушении международного гуманитарного права, передает корреспондент «Новостей Донбасса».

Такое мнение он высказал, комментируя долг Попаснянского водоканала за электроэнергию, из-за чего прекращены поставки воды на неконтролируемую территорию Луганской области. Он пояснил, что не так давно механизм оплаты услуг по поставке электроэнергии был найден в рамках украинского законодательства и несколько раз расчеты уже совершались. Потом, по мнению министра, сейчас вопрос хотят политизировать.

«Не хочу комментировать хозяйственные отношения. Есть контракт между Попаснянским районом и ЛЭО (украинская компания «Луганское энергетическое объединение»). Питьевая вода для граждан Украины – гуманитарная потребность согласно Женевской конвенции. Все ждут момента, чтобы обвинить Украину. Но Украина все это время поддерживает местную громаду в Попасной (подконтрольный украинской власти город)», - сказал Черныш.