Между Донецкой областью и Львовом будет курсировать прямой поезд

Между городом Константиновка Донецкой области и Львовом будет организовано прямое железнодорожное сообщение. Об этом на своей странице в Facebook сообщил председатель Донецкой областной военно-гражданской администрации Павел Жебривский.

"Укрзализныця все-таки планирует открыть прямое железнодорожное сообщение между Константиновкой и Львовом. Об этом на выездном заседании бюджетного Комитета ВР в Краматорске сообщил представитель Министерства инфраструктуры", - отмечается в сообщении.

П.Жебривский подчеркнул, что вопрос о налаживании прямого сообщения между Востоком и Западом Украины является принципиальным.

"Мы много раз обращались к Укрзализныце и Мининфраструктуры с предложениями восстановить такое соообщение. В свое время был же поезд "Донецк-Львов". Сейчас, например, из Краматорска во Львов можно доехать только с пересадками. Надеюсь, что наконец и этот "поезд сдвинется с места". Восток и Запад должны иметь прямое сообщение. Это принципиально", - написал глава администрации.

По его данным, "на заседании комитета было также сообщено, что УЗ планирует закупить несколько десятков пассажирских вагонов, чтобы запустить еще один поезд из Мариуполя в Киев".