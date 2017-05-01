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Боевики в Минске требуют выдать 600 лиц в обмен на 128 заложников

Сегодня, 13:12 citynews.net.ua | Напечатать

Украина в Минске требует от страны-агрессора России и подконтрольных ей боевиков освободить 128 заложников, тогда как представители ОРДЛО настаивают на передаче им более 600 человек.

Об этом журналистам сообщила представитель в гуманитарной подгруппе минского процесса Ирина Геращенко, передает Укринформ.

"В Минске мы пользуемся списком заложников, составленным СБУ, где аккумулирована вся информация о тех людях - и военных, и гражданских, - которые сегодня удерживаются на оккупированных территориях. В этом списке на сегодняшний день 128 человек", - сказала она.

По словам Геращенко, боевики из этого списка подтверждают пребывание у них только 50 человек, в том время как Украине точно известно местонахождение 70 человек в тюрьмах ОРДЛО.

Первый вице-спикер Верховной Рады отметила, что РФ и террористы требуют от Украины передать им более 600 человек. При этом Геращенко подчеркнула, что 62 человека из этого списка, согласно украинскому законодательству, не могут быть помилованы. Также среди тех 600 лиц есть те, кто не желает перемещаться на оккупированные территории.

Также Геращенко рассказала, что представители ОРДЛО в Минске пытаются шантажировать Украину, требуя амнистию боевикам в обмен на освобождение заложников. Парламентарий подчеркнула, что амнистия и освобождение заложников являются разными блоками минских соглашений и не могут быть совмещены ни при каких условиях.

Геращенко добавила, что на очередные переговоры в Минске 24 мая Украина намерена выйти с конкретными предложениями по освобождению заложников и готова к "очень широкому компромиссу".


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