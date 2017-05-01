На Луганщину идут заморозки

Предупреждение о важнейших метеорологических явлениях по территории Украины опубликовано Гидрометцентром, передает пресс-служба Главного управления Госслужбы по чрезвычайным ситуациям Украины в Луганской области.

Так, по информации источника, по прогнозам синоптиков на Луганщине ожидаются заморозки.

"Предупреждение о важнейших метеорологических явлениях по территории Украины! По данным Укргидрометцентра, ночью 23 мая в Луганской области на поверхности почвы местами заморозки 0-3°", - сказано в сообщении.