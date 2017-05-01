В Северодонецке подросток во время прогулки нашел гранату

В Северодонецке подросток во время прогулки нашел гранатуВчера, 14:08
Патрульным поступило сообщение от 16-летнего парня, который во время прогулки в Северодонецке на улице Лисичанской нашел предмет, похожий на боеприпас.
Об этом сообщает пресс-служба патрульной полиции Северодонецка, Лисичанска и Рубежного.
На месте инспекторы обнаружили предмет, похожий на гранату от подствольного гранатомета.
Опасная находка была окружена, доступ к месту происшествия патрульные ограничивали до приезда специалистов.