В Северодонецке подросток во время прогулки нашел гранату

Патрульным поступило сообщение от 16-летнего парня, который во время прогулки в Северодонецке на улице Лисичанской нашел предмет, похожий на боеприпас.

Об этом сообщает пресс-служба патрульной полиции Северодонецка, Лисичанска и Рубежного.

На месте инспекторы обнаружили предмет, похожий на гранату от подствольного гранатомета.

Опасная находка была окружена, доступ к месту происшествия патрульные ограничивали до приезда специалистов.